Макрон объявил план восстановления французского архипелага на более чем 3 млрд евро
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник во время визита на французскую заморскую территорию, архипелаг Майотты, объявил о трехмиллиардном плане восстановления после циклона.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.
План восстановления Майотты предусматривает выделение более 3 миллиардов евро в течение шести лет, объявил Макрон.
Он прибыл на Майотту в понедельник, через четыре месяца после разрушительного прохождения циклона "Чидо".
Согласно сообщению Елисейского дворца, пакет финансирования в размере 3,2 млрд евро рассчитан на период с 2025 по 2031 год.
Он будет регулярно пересматриваться и будет включать национальные фонды, а также европейские фонды и международных доноров.
Тропический циклон "Чидо " накрыл Майотту 14 декабря, нанеся значительные разрушения.
20 декабря информировали, что Макрона во время визита на французский архипелаг Майотта встретили призывами уйти в отставку, а его спор с местной жительницей вызвал обвинения в неоколониализме.
Во Франции объявляли день траура по жертвам циклона на Майотте.