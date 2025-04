Посол США опубликовала прощальное послание украинцам

Американский дипломат Бриджит Бринк 21 апреля опубликовала видео с итогами своей трехлетней работы в должности посла США в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В видео на Х Бринк заявила, что работа на посту посла США в Украине "была честью всей моей жизни".

Она перечислила американскую поддержку Украине в течение полномасштабного вторжения – от военной до гуманитарной, а также помощь с реформами.

Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp