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Посол США опубликовала прощальное послание украинцам

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Новости — Понедельник, 21 апреля 2025, 20:44 — Олег Павлюк

Американский дипломат Бриджит Бринк 21 апреля опубликовала видео с итогами своей трехлетней работы в должности посла США в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В видео на Х Бринк заявила, что работа на посту посла США в Украине "была честью всей моей жизни".

Она перечислила американскую поддержку Украине в течение полномасштабного вторжения – от военной до гуманитарной, а также помощь с реформами.

"Украина по праву получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного. Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир", – говорит Бринк в видео.

В этом месяце Госдеп США официально подтвердил, что Бриджит Бринк покидает свою должность в Украине.

По данным СМИ, посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года. Она перед тем была заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.

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