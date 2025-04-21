Посол США опубликовала прощальное послание украинцам

Американский дипломат Бриджит Бринк 21 апреля опубликовала видео с итогами своей трехлетней работы в должности посла США в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В видео на Х Бринк заявила, что работа на посту посла США в Украине "была честью всей моей жизни".

Она перечислила американскую поддержку Украине в течение полномасштабного вторжения – от военной до гуманитарной, а также помощь с реформами.

Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 21, 2025

"Украина по праву получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного. Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир", – говорит Бринк в видео.

В этом месяце Госдеп США официально подтвердил, что Бриджит Бринк покидает свою должность в Украине.

По данным СМИ, посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года. Она перед тем была заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.