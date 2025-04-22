"Застрягли в калюжах": у Швеції лижники розчаровані відсутністю снігу на схилах

Клієнти одного з найбільших у Швеції гірськолижних курортів – SkiStar у Селені – обурюються, що заслуговують на відшкодування за придбані абонементи, оскільки в середині квітня на схилах виявилось більше бруду, ніж снігу.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Обурені лижники стверджують, що їм мали б надати знижку, оскільки на схилах виявились сльота і багнюка, а через недостатню кількість снігу вони пошкодили своє спорядження.

Курорт SkiStar в Селені, який позиціонує себе як найбільший гірськолижний курорт Швеції, є популярним внутрішнім напрямком. А нещодавно він оголосив, що планує збільшити свою міжнародну привабливість, запустивши прямі рейси з Великої Британії.

Але багато з тих, хто відвідав курорт минулого тижня, сказали, що з них не повинні були брати повну ціну за абонемент, оскільки умови для катання були невідповідними.

фото з публікації The guardian

"Ми тут вже тиждень і катаємося на лижах лише півдня, тому що тут так багато води і всього іншого", – сказала лижниця Емелі Окерстранд шведському суспільному мовнику SVT. Інші скаржилися, що їхнє спорядження було знищене такими умовами.

Незважаючи на те, що підйомники і схили були закриті, відвідувачі кажуть, що з них все одно стягували повну вартість за абонемент, і це неправильно. "Там, куди ми поїхали, була сльота. Ми застрягли в калюжах", – розповіла Філіппа Ф'єльбек газеті Dagens Nyheter.

SkiStar заявив, що дотримався своєї "снігової гарантії". Софі Арнелл, головна юридична директорка SkiStar, сказала: "Клієнт завжди має можливість скасувати SkiPass з повним поверненням коштів до першого дня дії SkiPass. Відкриті витяги та схили вказані на нашому сайті та в додатку. Ця інформація оновлюється кілька разів на день".

Глобальне потепління та все більш непередбачувані короткі зими призвели до проблем по всій Європі для гірськолижного бізнесу.

У жовтні французький гірськолижний курорт Alpe du Grand Serre в Ізері був змушений закритись, оскільки не зміг дозволити собі стати цілорічним, щоб компенсувати короткий зимовий сезон.

Інші – в тому числі у Фінляндії, Норвегії та Швейцарії – використовують для збереження снігу спеціальні килимки з екструдованого полістиролу – матеріалу, що використовується для утеплення будинків у країнах Північної Європи.

Шведський метеорологічний і гідрологічний інститут повідомив, що цієї зими по всій країні було на 0,5-2 градуси тепліше, ніж зазвичай у період з 1991 по 2020 рік.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, в Литві зафіксували квітневий температурний рекорд: у чотирьох містах країни повітря прогрілося до 29,1 градуса за Цельсієм.

Того ж дня в Естонії було офіційно встановлено новий абсолютний температурний рекорд квітня: майже 28 градусів тепла.