"Застряли в грязи": в Швеции лыжники разочарованы отсутствием снега на склонах

Клиенты одного из крупнейших в Швеции горнолыжных курортов – SkiStar в Сэлене – возмущаются, что заслуживают возмещения за приобретенные абонементы, поскольку в середине апреля на склонах оказалось больше грязи, чем снега.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Возмущенные лыжники утверждают, что им должны были бы предоставить скидку, поскольку на склонах оказались слякоть и грязь, а из-за недостаточного количества снега они повредили свое снаряжение.

Курорт SkiStar в Сэлене, который позиционирует себя как крупнейший горнолыжный курорт Швеции, является популярным внутренним направлением. А недавно он объявил, что планирует увеличить свою международную привлекательность, запустив прямые рейсы из Великобритании.

Но многие из тех, кто посетил курорт на прошлой неделе, сказали, что с них не должны были брать полную цену за абонемент, поскольку условия для катания были неподходящими.

фото из публикации The guardian

"Мы здесь уже неделю и катаемся на лыжах только полдня, потому что здесь так много воды и всего остального", – сказала лыжница Эмели Окерстранд шведскому общественному вещателю SVT. Другие жаловались, что их снаряжение было уничтожено такими условиями.

Несмотря на то, что подъемники и склоны были закрыты, посетители говорят, что с них все равно брали полную стоимость за абонемент, и это неправильно. "Там, куда мы поехали, была слякоть. Мы застряли в лужах", – рассказала Филиппа Фьельбек газете Dagens Nyheter.

SkiStar заявил, что сдержал свою "снежную гарантию". Софи Арнелл, главный юридический директор SkiStar, сказала: "У клиента всегда имеет возможность отменить SkiPass с полным возвратом средств до первого дня действия SkiPass. Открытые подъемники и склоны указаны на нашем сайте и в приложении. Эта информация обновляется несколько раз в день".

Глобальное потепление и все более непредсказуемые короткие зимы привели к проблемам для горнолыжного бизнеса по всей Европе.

В октябре французский горнолыжный курорт Alpe du Grand Serre в Изере был вынужден закрыться, поскольку не смог позволить себе стать круглогодичным, чтобы компенсировать короткий зимний сезон.

Другие – в том числе в Финляндии, Норвегии и Швейцарии – используют для сохранения снега специальные коврики из экструдированного полистирола – материала, используемого для утепления домов в странах Северной Европы.

Шведский метеорологический и гидрологический институт сообщил, что этой зимой по всей стране было на 0,5-2 градуса теплее, чем обычно в период с 1991 по 2020 год.

Напомним, в пятницу, 18 апреля, в Литве зафиксировали апрельский температурный рекорд: в четырех городах страны воздух прогрелся до 29,1 градуса по Цельсию.

В тот же день в Эстонии был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: почти 28 градусов тепла.