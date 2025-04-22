У Франції знову спалили авто працівників в’язниці

У Франції протягом ночі з 21 на 22 квітня сталася ще серія інцидентів, спрямованих проти співробітників в’язниць, у найсерйознішому з них спалили автомобілі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У місті Кан на північному заході країни близько 3 години ночі підпалили автомобіль співробітника на паркінгу пенітенціарної служби, з нього пожежа перекинулась ще на чотири машини.

В районі міста Бове, що на північ від Парижа, на автомобіль співробітника пенітенціарного закладу наклеїли "попередження" з абревіатурою DDPF – за назвою організації, що взяла на себе відповідальність за низку актів вандалізму.

У трьох місцях поліція помітила безпілотники поруч з пенітенціарними установами. Поки невідомо, чи це якось пов’язано з останніми подіями.

Очільник Мін’юсту Жеральд Дарманен повідомив, що у департаменті Ізер неподалік в’язниці зупинили групу осіб з каністрами бензину – що ймовірно запобігло спробі підпалу авто.

"Велика подяка працівникам пенітенціарної служби та правоохоронцям за мобілізацію та пильність. Завдяки їхній присутності вдалося зірвати багато нападів", – заявив міністр.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Після того регулярно стаються нові інциденти.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо припускає, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.

Очільник Мін’юсту Жеральд Дарманен вважає випадки кампанією дестабілізації і залякування.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що організатори нападів будуть знайдені і покарані.