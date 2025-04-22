Во Франции снова сожгли авто работников тюрьмы

Во Франции в течение ночи с 21 на 22 апреля произошла еще серия инцидентов, направленных против сотрудников тюрем, в самом серьезном из них сожгли автомобили.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В городе Кан на северо-западе страны около 3 часов ночи подожгли автомобиль сотрудника на паркинге пенитенциарной службы, с него пожар перекинулся еще на четыре машины.

В районе города Бове, что к северу от Парижа, на автомобиль сотрудника пенитенциарного учреждения наклеили "предупреждение" с аббревиатурой DDPF – по названию организации, взявшей на себя ответственность за ряд актов вандализма.

В трех местах полиция заметила беспилотники рядом с пенитенциарными учреждениями. Пока неизвестно, связано ли это как-то с последними событиями.

Глава Минюста Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Изер недалеко от тюрьмы остановили группу лиц с канистрами бензина – что, вероятно, предотвратило попытку поджога авто.

"Большая благодарность работникам пенитенциарной службы и правоохранителям за мобилизацию и бдительность. Благодаря их присутствию удалось сорвать много нападений", – заявил министр.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожение авто работников в нескольких городах. После того регулярно происходят новые инциденты.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо предполагает, что за волной нападений стоят наркоторговцы.

Глава Минюста Жеральд Дарманен считает случаи кампанией дестабилизации и запугивания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что организаторы нападений будут найдены и наказаны.