В Германии говорят, что страна переживает "кокаиновый всплеск"

Германия переживает "кокаиновый всплеск" на фоне общего роста потребления тяжелых наркотиков, заявил глава Федерального ведомства криминальной полиции (BKA) Хольгер Мюнх.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мюнха приводит DW.

Мюнх сказал, что международная наркоторговля переключается на Европу, потому что "рынок Северной Америки перенасыщен".

"Кокаин стремительно распространяется в Германии", – отметил он.

Мюнх также предупредил об изменении динамики на мировом рынке героина, вызванном запретом на продажу опиума, введенным новым правительством талибов в Афганистане.

"Это привело к дефициту и, следовательно, к увеличению риска того, что к героину добавляют синтетические опиоиды, что представляет большую опасность для потребителей", – пояснил он.

Мюнх также скептически высказался о легализации каннабиса в Германии, введенной уходящим в отставку правительством Олафа Шольца.

"Легализация каннабиса не окажет никакого влияния на черный рынок; эти так называемые конопляные клубы даже не начинают удовлетворять спрос", – сказал он.

Мюнх также пожаловался, что новое законодательство фактически усложнило работу полиции.

"Когда люди могут легально носить 25 граммов в кармане, труднее доказать, что они занимаются дилерством", – сказал он.

Мюнх настаивает: борьба с незаконным оборотом наркотиков должна оставаться "главной задачей полиции и системы правосудия".

Согласно статистике преступности Германии за 2024 год, количество преступлений, связанных с кокаином, в стране в прошлом году выросло почти на 5%.

Напомним, в марте во Франции заявили о значительном росте в 2024 году объемов изъятых наркотических веществ, объемы обнаруженного кокаина оказались на 130% больше, чем в 2023 году.