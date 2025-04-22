У Німеччині винесли вирок чоловіку за створення "ультраправої рок-музики"

Суд міста Люнебург на півночі Німеччини засудив 35-річного чоловіка до увʼязнення за створення та поширення пісень із прославленням ультраправої ідеології.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Підсудного з міста Бардовік, що поблизу Люнебурга, визнали винним у розпалюванні ненависті, використанні символіки неконституційних організацій та зображенні насильства.

Суд дійшов висновку, що чоловік продавав і виготовляв ультраправі рок-пісні зі "змістом, що розпалює ненависть".

"Коли ви слухаєте це, ви справді втрачаєте дар мови", – сказав суддя Міхаель Херрманн, який головував у справі.

Прокуратура вимагала для 35-річного чоловіка, який раніше був судимий, тюремного ув'язнення терміном на три роки і вісім місяців.

Захист наполягав на максимальному покаранні у вигляді двох років і восьми місяців, яке зрештою і ухвалив суд. Водночас вирок ще може бути оскаржений, тому поки не набув чинності.

У справі про ультраправу музику фігурують також 55-річний чоловік із Гамбурга і 46-річний чоловік із Саксонії, яким присудили умовне увʼязнення, та ще два відповідачі, які допомагали з дизайном обкладинок пісень і були оштрафовані.

Раніше у квітні стало відомо про покарання для чотирьох учнів дев'ятого класу з Німеччини, які сфотографувалися під час відвідування музею концтабору Аушвіц у Польщі, зробивши ультраправий екстремістський жест.