В Германии вынесли приговор мужчине за создание "ультраправой рок-музыки"

Суд города Люнебург на севере Германии приговорил 35-летнего мужчину к заключению за создание и распространение песен с прославлением ультраправой идеологии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Подсудимого из города Бардовик, что вблизи Люнебурга, признали виновным в разжигании ненависти, использовании символики неконституционных организаций и изображении насилия.

Суд пришел к выводу, что мужчина продавал и изготавливал ультраправые рок-песни с "содержанием, разжигающим ненависть".

"Когда вы слушаете это, вы действительно теряете дар речи", – сказал судья Михаэль Херрманн, который председательствовал по делу.

Прокуратура требовала для 35-летнего мужчины, который ранее был судим, тюремного заключения сроком на три года и восемь месяцев.

Защита настаивала на максимальном наказании в виде двух лет и восьми месяцев, которое в итоге и принял суд. В то же время приговор еще может быть обжалован, поэтому пока не вступил в силу.

В деле об ультраправой музыке фигурируют также 55-летний мужчина из Гамбурга и 46-летний мужчина из Саксонии, которым присудили условное заключение, и еще два ответчика, которые помогали с дизайном обложек песен и были оштрафованы.

Ранее в апреле стало известно о наказании для четырех учеников девятого класса из Германии, которые сфотографировались во время посещения музея концлагеря Аушвиц в Польше, сделав ультраправый экстремистский жест.