Німецьких школярів покарали громадськими роботами за екстремістський жест в Аушвіці

Четверо учнів дев'ятого класу з Німеччини сфотографувалися під час відвідування музею концтабору Аушвіц у Польщі, зробивши ультраправий екстремістський жест, що стало приводом для поліцейського розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DPA.

Прессекретар управління шкіл і освіти східної землі Саксонія підтвердив цей інцидент у понеділок. Він сказав, що було подано заяву в поліцію і розпочато розслідування.

На фото, зробленому 13 березня, видно, як учні з міста Герліц, що на польському кордоні, виконують так званий "салют білої сили".

Цей жест, поширений в екстремістських колах, не є незаконним у Німеччині, на відміну від нацистського вітання.

У відомстві повідомили, що керівництво школи негайно відреагувало на інцидент і запросило учнів та їхніх батьків на дисциплінарну бесіду.

Учні отримали догану від директора школи і повинні виконувати громадські роботи в майстерні для людей з обмеженими можливостями.

Директор школи заявила, що учні зрозуміли, що вони вчинили неправильно.

Державна прокуратура заявила, що їй нічого не відомо про інші інциденти з ультраправим екстремістським підґрунтям у школах.

Нагадаємо, торік поліція німецької землі Нижня Саксонія розпочала розслідування у зв’язку з відео, на якому п’ятеро школярів віддають нацистське вітання перед візитом до колишнього концтабору Аушвіц.

А нещодавно у Польщі оштрафували ізраїльського підлітка за гітлерівський салют в Освенцимі.