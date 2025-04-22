Європарламент вимагає 3,5 млн євро компенсації у фігурантів "справи Ле Пен"

Європейський парламент зажадав відшкодування збитків від ультраправої партії "Національне обʼєднання" та засуджених у справі про шахрайство з помічниками євродепутатів, де фігурує і Марін Ле Пен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Після винесення обвинувального вироку у справі про шахрайство з коштами ЄС наприкінці березня Європарламент офіційно зажадав від "Нацобʼєднання" і близько двадцяти засуджених відшкодування збитків.

Загальна сума претензій законодавчого органу ЄС становить трохи більше 3,5 мільйона євро. Ідеться про кошти, які мають бути сплачені Європарламенту для відшкодування різних збитків, встановлених рішенням суду.

Ця сума складається з гонорарів адвокатів (80 євро), компенсації за моральну шкоду (200 тисяч євро) і компенсації за економічну шкоду (приблизно 3,25 мільйона євро).

Загалом збитки оцінювались приблизно у 4,5 мільйона євро, але "Національне об'єднання" вже виплатило близько 1 мільйона євро під час судового розгляду.

Оскільки суд Парижа ухвалив рішення про тимчасове виконання вироку, Європарламент має право вимагати цю суму вже зараз, не чекаючи на апеляцію.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Водночас Апеляційний суд Парижа вже заявив, що винесе рішення влітку 2026 року, а це означає, що Ле Пен ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Ле Пен, яка наразі є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції, назвала вирок суду "політичним рішенням" і пообіцяла продовжувати президентську кампанію 2027 року.

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