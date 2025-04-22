Европарламент требует 3,5 млн евро компенсации у фигурантов "дела Ле Пен"

Европейский парламент потребовал возмещения убытков у ультраправой партии "Национальное объединение" и осужденных по делу о мошенничестве с помощниками евродепутатов, где фигурирует и Марин Ле Пен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

После вынесения обвинительного приговора по делу о мошенничестве со средствами ЕС в конце марта Европарламент официально потребовал от "Нацобъединения" и около двадцати осужденных возмещения убытков.

Общая сумма претензий законодательного органа ЕС составляет чуть более 3,5 миллиона евро. Речь идет о средствах, которые должны быть уплачены Европарламенту для возмещения различных убытков, установленных решением суда.

Эта сумма состоит из гонораров адвокатов (80 евро), компенсации за моральный ущерб (200 тысяч евро) и компенсации за экономический ущерб (примерно 3,25 миллиона евро).

В целом убытки оценивались примерно в 4,5 миллиона евро, но "Национальное объединение" уже выплатило около 1 миллиона евро во время судебного разбирательства.

Поскольку суд Парижа принял решение о временном исполнении приговора, Европарламент имеет право требовать эту сумму уже сейчас, не дожидаясь апелляции.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восемь евродепутатов французского "Национального объединения", в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

В то же время Апелляционный суд Парижа уже заявил, что вынесет решение летом 2026 года, а это значит, что Ле Пен еще имеет шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.

Ле Пен, которая сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением" и пообещала продолжать президентскую кампанию 2027 года.

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