Марін Ле Пен втратила одну посаду після вироку

Ультраправу французьку політикиню Марін Ле Пен позбавили посади членкині ради рідного департаменту Па-Де-Кале на півночі Франції після вироку суду, який заборонив їй обіймати деякі посади протягом пʼяти років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Декрет, що формалізує втрату Ле Пен мандату члена ради департаменту Па-де-Кале після рішення суду Парижа, був оформлений і переданий їй цього тижня, повідомила префектура Па-де-Кале агентству AFP у п'ятницю.

Процедура зайняла деякий час – не в останню чергу тому, що префектура повинна була дочекатися повідомлення про рішення суду, перш ніж почати її виконання.

Водночас Ле Пен може оскаржити це розпорядження префектури в адміністративному суді, що одразу ж призупинить його дію.

Адміністративний суд Лілля (центр регіону О-де-Франс, де розташований департамент Па-де-Кале) повідомив AFP, що він "ще не зареєстрував жодної заяви від Ле Пен".

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Водночас Апеляційний суд Парижа вже заявив, що винесе рішення влітку 2026 року, а це означає, що Ле Пен ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Ле Пен, яка наразі є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції, назвала вирок суду "політичним рішенням" і пообіцяла продовжувати президентську кампанію 2027 року.

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