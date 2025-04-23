Премьер Британии больше не считает трансженщин женщинами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер больше не считает, что трансгендерные женщины являются женщинами.

Об этом заявил его официальный представитель, чье заявление приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Верховный суд Великобритании постановил, что женщина определяется по биологическому полу в соответствии с законом о равенстве.

В марте 2022 года, когда Стармер был лидером оппозиции, он заявил в интервью Times, что "трансгендерные женщины являются женщинами, и это не просто мое мнение – это фактически закон".

На вопрос, считает ли Стармер все еще, что трансгендерная женщина – это женщина, официальный представитель премьер-министра ответил: "Нет, решение Верховного суда четко дало понять, что с точки зрения закона о равенстве, женщина – это биологическая женщина. Это четко изложено в решении суда".

На вопрос, будет ли теперь премьер-министр использовать местоимения, которые предпочитают трансженщины, пресс-секретарь отказался комментировать "гипотетические предположения", но настаивал на том, что премьер-министр "ясно дал понять, что к трансженщинам следует относиться с таким же достоинством и уважением, как и к любому другому".

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил положение, позволявшее трансгендерным военнослужащим служить в армии.