У Ватикані труну Папи Римського виставили у соборі Св. Петра для прощання

У Ватикані труну Папи Римського Франциска перенесли до собору Св. Петра, де віряни зможуть попрощатися з ним.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Церемонія почалась вранці 23 квітня з Дому Св. Марти, де труна понтифіка стояла у перші дні. Там з ним попрощалися кардинали, другорядні співробітники Ватикану та деякі публічні особи, зокрема президент Серджо Маттарелла.

ANSA

Відкриту труну з тілом Франциска з визначеними церемоніями пронесли від каплиці до собору Св. Петра під оплески вірян, що зібрались на площі Св. Петра. За побажанням самого Франциска, труну розмістили на невеликій платформі на підлозі, замість традиційного катафалка.

ANSA

З 11 години віряни можуть підходити для прощання.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.

В Італії через смерть Франциска оголосили 5-денну жалобу.