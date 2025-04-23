В Ватикане гроб Папы Римского выставили в соборе Св. Петра для прощания

В Ватикане гроб с телом Папы Римского Франциска перенесли в собор Св. Петра, где верующие смогут попрощаться с ним.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Церемония началась утром 23 апреля из Дома Св. Марты, где гроб понтифика стоял в первые дни. Там с ним попрощались кардиналы, второстепенные сотрудники Ватикана и некоторые публичные лица, в частности президент Серджо Маттарелла.

ANSA

Франциска с определенными церемониями пронесли от часовни до собора Св. Петра в открытом гробу под аплодисменты верующих, собравшихся на площади Св. Петра. По пожеланию самого Франциска, гроб разместили на небольшой платформе на полу, вместо традиционного катафалка.

ANSA

С 11 часов верующие могут подходить для прощания.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

В Италии из-за смерти Франциска объявили пятидневный траур.