ЗМІ: Європа шукає шляхи зменшення залежності від США, включно з крайніми опціями

У відповідь на агресивну риторику та дії адміністрації Дональда Трампа європейські держави обговорюють різні заходи для зменшення залежності від США у військовому плані та у сфері торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Пропозиції, які обговорюються в європейських столицях у відповідь на дії США, "варіюються від незначних подразників до екстремальних дій, які можуть розірвати оборонні і економічні відносини, що цементували альянси протягом майже століття", пише Politico.

"Відбулася зміна в мисленні. Ми перейшли від спокушання до стратегії. Ми будемо приймати рішення, щоб захистити себе. Нам потрібно знайти спосіб, у який діяти без Вашингтона", – сказав виданню один з дипломатів ЄС.

Серед іншого, ідеться про пошук альтернативних до США постачальників військової техніки і боєприпасів та зменшення залежності Європи від американських технологічних гігантів.

Приміром, коли йдеться про збільшення оборонних витрат, європейські держави роблять це не стільки для втілення вимоги США, скільки для підготовки до ситуації, коли американська сторона перестане допомагати безпеці Європи.

Навіть у Польщі – яка витрачає на оборону майже 5% ВВП і купує найбільше американського озброєння у світі – обережно кажуть, що зменшуватимуть обсяг військових замовлень у США, пише Politico.

"Європа зараз збирається значно збільшити свої інвестиції в оборону. І буде дуже логічно, якщо Європа поверне ці гроші у власну економіку", – заявив виданню міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

У контексті "тарифної війни", розвʼязаної Трампом, у ЄС обговорюють використання крайньої опції проти США – так званого Інструменту протидії примусу, ухваленого у 2021 році і спрямованого початково проти Китаю.

Крайні заходи в межах цього Інструменту передбачають, серед іншого, послаблення захисту прав інтелектуальної власності, що може суттєво вдарити по американських компаніях у ЄС, ідеться в матеріалі.

На рівні окремих європейських держав обговорюються точкові заходи проти окремих товарів зі США, зокрема за рахунок невідповідності сільськогосподарським чи екологічним стандартам.

Раніше твердження про те, що Сполучені Штати вже не є надійним партнером, лунали публічно від високопосадовців різних країн.