СМИ: Европа ищет пути уменьшения зависимости от США, включая крайние опции

В ответ на агрессивную риторику и действия администрации Дональда Трампа европейские государства обсуждают различные меры для уменьшения зависимости от США в военном плане и сфере торговли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Предложения, которые обсуждаются в европейских столицах в ответ на действия США, "варьируются от незначительных раздражителей до экстремальных действий, которые могут разорвать оборонные и экономические отношения, цементировали альянсы в течение почти века", пишет Politico.

"Произошло изменение в мышлении. Мы перешли от соблазнения к стратегии. Мы будем принимать решения, чтобы защитить себя. Нам нужно найти способ, как действовать без Вашингтона", – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Среди прочего, речь идет о поиске альтернативных США поставщиков военной техники и боеприпасов и уменьшении зависимости Европы от американских технологических гигантов.

К примеру, когда речь идет об увеличении оборонных расходов, европейские государства делают это не столько для воплощения требования США, сколько для подготовки к ситуации, когда американская сторона перестанет помогать безопасности Европы.

Даже в Польше – которая тратит на оборону почти 5% ВВП и покупает больше всего американского вооружения в мире – осторожно говорят, что будут уменьшать объем военных заказов в США, пишет Politico.

"Европа сейчас собирается значительно увеличить свои инвестиции в оборону. И будет очень логично, если Европа вернет эти деньги в собственную экономику", – заявил изданию министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

В контексте "тарифной войны", развязанной Трампом, в ЕС обсуждают использование крайней опции против США – так называемого Инструмента противодействия принуждению, принятого в 2021 году и направленного изначально против Китая.

Крайние меры в рамках этого Инструмента предусматривают, среди прочего, ослабление защиты прав интеллектуальной собственности, что может существенно ударить по американским компаниям в ЕС, говорится в материале.

На уровне отдельных европейских государств обсуждаются точечные меры против отдельных товаров из США, в частности за счет несоответствия сельскохозяйственным или экологическим стандартам.

Ранее утверждения о том, что Соединенные Штаты уже не являются надежным партнером, звучали публично от высокопоставленных чиновников разных стран.