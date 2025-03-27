Премʼєр Канади: США більше не є надійним партнером

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава повинна "різко зменшити залежність від США" на тлі двосторонньої торгової війни.

Його слова цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами в Оттаві Карні прокоментував останні оголошення президента США щодо тарифів і заявив, що в разі їхньої постійної дії Канаді потрібно переглянути безпекові й торговельні відносини зі США.

"Очевидно, що США більше не є надійним партнером. Можливо, що за допомогою всеосяжних переговорів ми зможемо відновити елемент довіри, але шляху назад не буде", – вважає він.

Канадський премʼєр у цьому звʼязку заявив про необхідність "значно зменшити нашу залежність від Сполучених Штатів".

"Нам потрібно буде переорієнтувати наші торговельні відносини на інші країни, і нам потрібно буде робити речі, які раніше вважалися неможливими, зі швидкістю, якої ми не бачили протягом багатьох поколінь", – додав Карні.

Раніше цього тижня Трамп оголосив про запровадження 25%-вого мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.

У Канаді вже сказали, що незабаром відреагують на нові тарифи та можуть запровадити заходи у відповідь проти Сполучених Штатів.

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