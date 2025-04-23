Словаччина призупиняє закупівлю вакцин проти COVID-19 на час їхньої перевірки

Уряд Словаччини розпорядився призупинити закупівлю вакцин проти COVID-19 до завершення перевірки їхньої безпеки Словацькою академією наук.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На брифінгу в середу словацький премʼєр Роберт Фіцо заявив, що на основі угоди від 2023 року, підписаної попереднім урядом, Словаччина все ще має отримати 300 тисяч доз COVID-вакцини на суму близько 5,7 мільйона євро.

Рішення призупинити закупівлі вакцин кабінет міністрів Словаччини ухвалив за рекомендацією антивакцинатора Петера Котлара, якого Фіцо прищначив відповідальним за перегляд політики щодо боротьби з пандемією.

"У нас є експертний висновок зареєстрованого експерта про те, що вакцини, які використовувалися у Словаччині, містили надзвичайно високий рівень ДНК і речовин, які виробник не вказав на пакувальному матеріалі", – анонсував Фіцо.

"Тому рішення тимчасово не приймати і не платити (за вакцини, що залишилися. – Ред.), поки ми не отримаємо більше інформації, є правильним", – додав він.

Роберт Фіцо, який сам відмовився від щеплення проти коронавірусу, вже давно критикує політику попередніх урядів щодо COVID-19, зокрема кампанії з вакцинації.

Раніше у квітні парламент Словаччини схвалив компенсації людям, які були оштрафовані за недотримання епідемічних обмежень під час пандемії COVID-19.