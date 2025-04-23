Словакия приостанавливает закупку вакцин против COVID-19 на время их проверки

Правительство Словакии распорядилось приостановить закупку вакцин против COVID-19 до завершения проверки их безопасности Словацкой академией наук.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На брифинге в среду словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что на основе соглашения от 2023 года, подписанного предыдущим правительством, Словакия все еще должна получить 300 тысяч доз COVID-вакцины на сумму около 5,7 миллиона евро.

Решение приостановить закупки вакцин кабинет министров Словакии принял по рекомендации антивакцинатора Петера Котлара, которого Фицо назначил ответственным за пересмотр политики по борьбе с пандемией.

"У нас есть экспертное заключение зарегистрированного эксперта о том, что вакцины, которые использовались в Словакии, содержали чрезвычайно высокий уровень ДНК и веществ, которые производитель не указал на упаковочном материале", – анонсировал Фицо.

"Поэтому решение временно не принимать и не платить (за оставшиеся вакцины. – Ред.), пока мы не получим больше информации, является правильным", – добавил он.

Роберт Фицо, который сам отказался от прививки против коронавируса, уже давно критикует политику предыдущих правительств в отношении COVID-19, в частности кампании по вакцинации.

Ранее в апреле парламент Словакии одобрил компенсации людям, которые были оштрафованы за несоблюдение эпидемических ограничений во время пандемии COVID-19.