У Нідерландах продовжили шукали вкрадені з музею румунські артефакти

Нідерландська поліція вранці 23 квітня завітала з обшуками до офісного приміщення в місті Гергюговард, намагаючись знайти викрадені на початку року румунські артефакти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV Drenthe.

Під час обшуку в офісному приміщенні правоохоронці конфіскували "цифрові носії інформації", щодо яких ведеться подальше розслідування. Водночас втрачених артефактів знайдено не було.

Основною метою обшуку було виявити зачіпки, які можуть привести до повернення експонатів, додали в поліції.

Це не перший раз, коли поліція обшукує приміщення в районі Гергюговард у зв'язку з крадіжкою творів мистецтва. Крім того, мешканцями цього міста є деякі з підозрюваних у справі.

Нагадаємо, чотири експонати культурної спадщини Румунії, включно із золотим шолом "Коцофенешті", були викрадені з музею в Ассені на півночі Нідерландів в ранкові години 25 січня.

Зловмисники отримали доступ до приміщення музею Дренте, підірвавши двері, щоб вкрасти шолом та три стародавні золоті браслети, які були надані на виставку з Національного румунського музею.

Уряд Нідерландів виступив гарантом позики артефактів, тож у разі, якщо їх так і не знайдуть, буде змушений виплатити румунській стороні 5,8 мільйона євро.

У межах розслідування в Нідерландах було заарештовано пʼятеро підозрюваних.

А в самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.