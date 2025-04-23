В Нидерландах продолжили искали украденные из музея румынские артефакты

Нидерландская полиция утром 23 апреля пришла с обысками в офисное помещение в городе Гергюговард, пытаясь найти похищенные в начале года румынские артефакты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV Drenthe.

Во время обыска в офисном помещении правоохранители конфисковали "цифровые носители информации", по которым ведется дальнейшее расследование. В то же время утраченных артефактов найдено не было.

Основной целью обыска было выявить зацепки, которые могут привести к возвращению экспонатов, добавили в полиции.

Это не первый раз, когда полиция обыскивает помещения в районе Гергюговард в связи с кражей произведений искусства. Кроме того, жителями этого города являются некоторые из подозреваемых по делу.

Напомним, четыре экспоната культурного наследия Румынии, включая золотой шлем "Коцофенешти", были похищены из музея в Ассене на севере Нидерландов в утренние часы 25 января.

Злоумышленники получили доступ в помещение музея Дренте, взорвав дверь, чтобы украсть шлем и три древних золотых браслета, которые были предоставлены на выставку из Национального румынского музея.

Правительство Нидерландов выступило гарантом займа артефактов, поэтому в случае, если их так и не найдут, будет вынуждено выплатить румынской стороне 5,8 миллиона евро.

В рамках расследования в Нидерландах были арестованы пятеро подозреваемых.

А в самой Румынии наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.