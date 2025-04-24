Поліція Боснії розповіла, як не змогла арештувати сепаратиста Додіка

Державна поліція Боснії (SIPA) у середу не змогла заарештувати лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, який оголошений у розшук за посягання на конституційний лад, оскільки була зупинена його озброєними поліцейськими силами.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Боснійський суд видав ордер на арешт Додіка – президента боснійської Республіки Сербської (РС) – та двох його близьких соратників.

Незважаючи на ордер на арешт, Додік продовжує свою діяльність і подорожує по Республіці Сербській під захистом озброєних членів антитерористичних сил поліції РС.

У середу він прибув до Східного Сараєва, що межує зі столицею Сараєвом. Східне Сараєво до березня 2009 року було де-юре столицею Республіки Сербської.

"Сьогодні співробітники SIPA намагалися виконати рішення суду і заарештувати президента Республіки Сербської Мілорада Додіка в Східному Сараєві. Вони поговорили з членами поліції РС, які попередили їх, що застосують силу, і таким чином завадили їм виконати наказ", – повідомила Reuters речниця SIPA Єлена Міовчич.

Водночас, зауважує агентство, репортер Reuters не побачив жодного співробітника SIPA перед урядовою будівлею в Східному Сараєві, куди Додік прибув зі своєю свитою, лише членів поліції Республіки Сербської.

Додік давно виступає за відокремлення Республіки Сербської від Боснії. Сполучені Штати та Велика Британія ввели санкції проти нього за порушення умов мирної угоди, яка поклала край війні в країні 1992-1995 років.

На початку цього місяця Німеччина та Австрія оголосили, що заборонять Додіку та двом його помічникам в'їзд на свою територію, звинувативши його в загрозі безпеці.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

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