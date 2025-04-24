Полиция Боснии рассказала, как не смогла арестовать сепаратиста Додика

Государственная полиция Боснии (SIPA) в среду не смогла арестовать лидера боснийских сербов Милорада Додика, который объявлен в розыск за посягательство на конституционный строй, поскольку была остановлена его вооруженными полицейскими силами.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Боснийский суд выдал ордер на арест Додика – президента боснийской Республики Сербской (РС) – и двух его близких соратников.

Несмотря на ордер, Додик продолжает свою деятельность и ездит по Республике Сербской под защитой вооруженных членов антитеррористических сил полиции РС.

В среду он прибыл в Восточное Сараево, граничащее со столицей. Восточное Сараево до марта 2009 года было де-юре столицей Республики Сербской.

"Сегодня сотрудники SIPA пытались выполнить решение суда и арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика в Восточном Сараеве. Они поговорили с членами полиции РС, которые предупредили их, что применят силу, и таким образом помешали им выполнить приказ", – сообщила Reuters пресс-секретарь SIPA Елена Миовчич.

В то же время, отмечает агентство, репортер Reuters не увидел ни одного сотрудника SIPA перед правительственным зданием в Восточном Сараеве, куда Додик прибыл со своей свитой, только членов полиции Республики Сербской.

Додик давно выступает за отделение Республики Сербской от Боснии. Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против него за нарушение условий мирного соглашения, которое положило конец войне в стране 1992-1995 годов.

В начале этого месяца Германия и Австрия объявили, что запретят Додику и двум его помощникам въезд на свою территорию, обвинив его в угрозе безопасности.

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии, после чего успел съездить в Россию и вернуться в РС.

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