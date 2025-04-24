ЗМІ: Італія хоче дотягнути до 2% на оборону без реального збільшення витрат

Уряд Італії приватно сумнівається, що його план досягнення цільового показника НАТО у 2% ВВП на оборону буде визнано дійсним, попри публічні запевнення у зворотному.

Про це пише Politico із посиланням на слова трьох проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як пише видання, італійський уряд заявив, що зможе перекласифікувати існуючі цивільні витрати, щоб досягти цього показника, але два італійські посадовці, обізнані з бюджетними обговореннями, вважають, що це навряд чи переконає Європейську комісію чи НАТО.

Міністр фінансів Джанкарло Джорджетті заявив, що Італія зможе збільшити свої оборонні витрати до 2% ВВП до кінця 2025 року коштом включення витрат на інфраструктуру, суміжну з обороною, таку як фінансова поліція та берегова охорона.

У четвер, 24 квітня, нижня палата італійського парламенту обговорить і проголосує за прогнози, які Джорджетті виклав минулого тижня.

Втім, існують сумніви, чи приймуть Єврокомісія та НАТО цю "бухгалтерську хитрість" під час оцінки фінансів Італії пізніше цього року.

За словами анонімних посадовців, Рим очікує політичного тиску на червневому саміті НАТО – як з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа, так і від ЄС – щодо збільшення фактичних зобов’язань.

Співрозмовники також зазначили, що НАТО та Єврокомісія можуть оскаржити юридичне обґрунтування такого підходу. Хоча нинішні аргументи Риму мають підґрунтя, критерії обліку, які застосовують НАТО та ЄС, ймовірно, буде переглянуто пізніше цього року в рамках загальної оцінки зобов’язань держав-членів.

"Звісно, буде політичний тиск як з боку ЄС, так і НАТО на збільшення витрат", – сказав один із посадовців, зазначивши, що показник у 2% є лише "відправною точкою".

У результаті, як додали посадовці, Рим може бути змушений скоротити інші бюджети, щоб знайти нові кошти для оборони. Можливо також, що Італія спершу досягне цільового показника у 2%, а потім поступово скоротить витрати, зосередившись на "обслуговуванні" своїх збройних сил.

Водночас співрозмовник наголосив, що цей творчий підхід до обліку був ретельно продуманий, аби витримати юридичну перевірку.

Хоча тиску не уникнути, додав він, Рим, можливо, зможе обійтися порівняно невеликими фактичними витратами, зробленими у "спосіб, який подобається американцям", наприклад, шляхом закупівлі американських систем озброєнь і меншого фінансування персоналу чи товарів подвійного призначення.

Раніше повідомляли, що уряд Італії планує протягом найближчих місяців оприлюднити плани збільшення оборонних витрат, які дозволять країні досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 млрд євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.