СМИ: Италия хочет дотянуть до 2% на оборону без реального увеличения расходов

Правительство Италии в частном порядке сомневается, что его план достижения целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону будет признан действительным, несмотря на публичные заверения в обратном.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова трех информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Как пишет издание, итальянское правительство заявило, что сможет переклассифицировать существующие гражданские расходы, чтобы достичь этого показателя, но два итальянских чиновника, знакомые с бюджетными обсуждениями, считают, что это вряд ли убедит Европейскую комиссию или НАТО.

Министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что Италия сможет увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП до конца 2025 года за счет включения расходов на инфраструктуру, смежную с обороной, такую как финансовая полиция и береговая охрана.

В четверг, 24 апреля, нижняя палата итальянского парламента обсудит и проголосует за прогнозы, которые Джорджетти изложил на прошлой неделе.

Впрочем, существуют сомнения, примут ли Еврокомиссия и НАТО эту "бухгалтерскую хитрость" при оценке финансов Италии позже в этом году.

По словам анонимных чиновников, Рим ожидает политического давления на июньском саммите НАТО – как со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, так и от ЕС – по увеличению фактических обязательств.

Собеседники также отметили, что НАТО и Еврокомиссия могут оспорить юридическое обоснование такого подхода. Хотя нынешние аргументы Рима имеют основания, критерии учета, применяемые НАТО и ЕС, вероятно, будут пересмотрены позже в этом году в рамках общей оценки обязательств государств-членов.

"Конечно, будет политическое давление как со стороны ЕС, так и НАТО на увеличение расходов", – сказал один из чиновников, отметив, что показатель в 2% является лишь "отправной точкой".

В результате, как добавили чиновники, Рим может быть вынужден сократить другие бюджеты, чтобы найти новые средства для обороны. Возможно также, что Италия сначала достигнет целевого показателя в 2%, а затем постепенно сократит расходы, сосредоточившись на "обслуживании" своих вооруженных сил.

В то же время собеседник подчеркнул, что этот творческий подход к учету был тщательно продуман, чтобы выдержать юридическую проверку.

Хотя давления не избежать, добавил он, Рим, возможно, сможет обойтись сравнительно небольшими фактическими затратами, сделанными "способом, который нравится американцам", например, путем закупки американских систем вооружений и меньшего финансирования персонала или товаров двойного назначения.

Ранее сообщалось, что правительство Италии планирует в течение ближайших месяцев обнародовать планы увеличения оборонных расходов, которые позволят стране достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 млрд евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.