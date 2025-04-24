Литва може визнати Палестину – але лише "після інших" і "у відповідний час"

На тлі кроків Франції до визнання Палестинської держави міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна також може це зробити, але лише "у відповідний час" і після того, як це зроблять інші.

Його слова цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".

За словами Будріса, наразі пріоритетом мають бути звільнення заручників та припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

"Стабілізація самого процесу та вироблення дорожньої карти – і частиною цього, безперечно, має стати Палестинська держава", – сказав він.

Щодо визнання Палестинської держави, він сказав, що "Литва, звісно, стежить за тим, що пропонує Франція, та за рішеннями інших держав".

"Коли їх буде більшість, коли ми побачимо, що час настав – ми обов’язково це розглянемо", – зазначив він.

За його словами, урядова програма передбачає підтримку рішення про створення двох держав.

"Ми вважаємо, що таке рішення забезпечить стабільність і мирне співіснування між Ізраїлем і Палестиною. Я вірю, що ми до цього прийдемо, але питання в тому, коли це має бути зроблено, за яких умов і як це сприятиме покращенню нинішньої ситуації, яка вже давно є на межі трагедії", – додав Будріс.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

Після хвилі обурення французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "палестинську державу без ХАМАС" з одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

Своєю чергою ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу в ході телефонної розмови з Макроном застеріг його від визнання Палестинської держави.

А 21 Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю анулювало візи 27 французьких депутатів, які мали відвідати Ізраїль і палестинські території з 20 по 24 квітня.