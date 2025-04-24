На фоне шагов Франции к признанию Палестинского государства министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна также может это сделать, но только "в подходящее время" и после того, как это сделают другие.

Его слова цитирует вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Будриса, сейчас приоритетом должны быть освобождение заложников и прекращение огня между Израилем и ХАМАС.

"Стабилизация самого процесса и выработка дорожной карты – и частью этого, безусловно, должно стать Палестинское государство", – сказал он.

Относительно признания Палестинского государства, он сказал, что "Литва, конечно, следит за тем, что предлагает Франция, и за решениями других государств".

"Когда их будет большинство, когда мы увидим, что время пришло – мы обязательно это рассмотрим", – отметил он.

По его словам, правительственная программа предусматривает поддержку решения о создании двух государств.

"Мы считаем, что такое решение обеспечит стабильность и мирное сосуществование между Израилем и Палестиной. Я верю, что мы к этому придем, но вопрос в том, когда это должно быть сделано, при каких условиях и как это будет способствовать улучшению нынешней ситуации, которая уже давно на грани трагедии", – добавил Будрис.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

После волны возмущения французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Макроном предостерег его от признания Палестинского государства.

А 21 Министерство внутренних дел Израиля аннулировало визы 27 французских депутатов, которые должны были посетить Израиль и палестинские территории с 20 по 24 апреля.