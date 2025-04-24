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У Нідерландах затримали ще двох підозрюваних у справі про вкрадені румунські артефакти

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 14:38 — Марія Ємець

У Нідерландах затримали ще двох підозрюваних у рамках розслідування щодо крадіжки з музею дакійських артефактів, що належать Румунії.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда". 

У середу 23 квітня поліція затримала двох осіб, молодих людей 18 і 20 років, які можуть бути причетними до гучного пограбування музею Дренте в Ассені.

Один із затриманих – чоловік, який потрапив на камери спостереження у магазині під час придбання молотка, який потім використали під час пограбування і викинули у канаву поруч з музеєм. 

Обоє підозрюваних проживають у місті Гергюговард. 

Перед цим повідомляли про чергові обшуки у Гергюговарді та місті Опмер. Вкрадених артефактів досі не знайшли. 

З новими затриманнями кількість затриманих у цій справі досягла семи. Шестеро залишаються під вартою, а одного відпустили, хоч і залишили у статусі підозрюваного.

Нагадаємо, пограбування музею в Ассені сталося у ранкові години 25 січня.  Зловмисники винесли шолом та три стародавні золоті браслети, надані з Національного історичного музею Румунії для тимчасової експозиції.

Уряд Нідерландів виступив гарантом позики артефактів, тож якщо їх так і не знайдуть, буде змушений виплатити румунській стороні 5,8 мільйона євро.

У самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах. 

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Нідерланди Румунія
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