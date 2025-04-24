В Нидерландах задержали еще двух подозреваемых по делу об украденных румынских артефактах

В Нидерландах задержали еще двух подозреваемых в рамках расследования о краже из музея дакийских артефактов, принадлежащих Румынии.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В среду 23 апреля полиция задержала двух человек, молодых людей 18 и 20 лет, которые могут быть причастны к громкому ограблению музея Дренте в Ассене.

Один из задержанных – мужчина, который попал на камеры наблюдения в магазине во время приобретения молотка, который затем использовали во время ограбления и выбросили в канаву рядом с музеем.

Оба подозреваемых проживают в городе Гергюговард.

Перед этим сообщали об очередных обысках в Гергюговарде и городе Опмер. Украденных артефактов до сих пор не нашли.

С новыми задержаниями количество задержанных по этому делу достигло семи. Шестеро остаются под стражей, а одного отпустили, хотя и оставили в статусе подозреваемого.

Напомним, ограбление музея в Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли шлем и три древних золотых браслета, предоставленные Национальным историческим музеем Румынии для временной экспозиции.

Правительство Нидерландов выступило гарантом займа артефактов, поэтому если их так и не найдут, будет вынуждено выплатить румынской стороне 5,8 миллиона евро.

В самой Румынии наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.