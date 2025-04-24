В школе на западе Франции произошло нападение с ножом, есть погибший

На западе Франции произошла резня в школе, в результате чего погиб один старшеклассник.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции, передает "Европейская правда".

Как отмечается, резня произошла в четверг, 24 апреля, в школе во французском городе Нант.

В результате инцидента один старшеклассник погиб, еще трое получили ранения.

Представитель полиции заявил, что нет никаких признаков террористического мотива. Ученик, которому было 15 лет, был остановлен учителями до прибытия полиции.

ДОПОЛНЕНО В 16:25. Как пишет агентство Bloomberg, ученика французской школы арестовали.

Представитель национальной полиции сообщил, что нападение произошло в частной средней школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд в Нанте.

Ученик нанес ножевые ранения четырем людям во время обеденного перерыва, прежде чем учителя успокоили его, после чего его забрала полиция, сообщил представитель полиции.

В начале месяца трое молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет были задержаны на севере Франции по подозрению в подготовке теракта – подозреваемые "вдохновились" терактами 13 ноября 2015 года.

21 апреля полиция Парижа начала расследование после найденного в Соборе Парижской Богоматери письма с угрозой устроить теракт.