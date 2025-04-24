Партії "підарештного" Додіка заблокували державне фінансування
Верховний представник щодо Боснії та Герцеговини Крістіан Шмідт оголосив про замороження бюджетного фінансування партії президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.
Його слова на пресконференції у Сараєво цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За словами Шмідта, його рішенням призупиняється фінансова допомога Союзу незалежних соціал-демократів (SNSD) – партії Республіки Сербської, очолюваної з Додіком.
"Я вирішив призупинити всі виплати з бюджетних коштів на фінансування партій SNSD і "Єдиної Сербії", – заявив верховний представник щодо БіГ, наголосивши, що рішення набуває чинності негайно.
"Єдина Сербія" – партія спікера парламенту РС Ненада Стевандича, політичного союзника Додіка.
Законодавство БіГ передбачає бюджетне фінансування для партій, пропорційне їхньому представленню в парламентах, для виборчих кампаній та інших заходів.
Партія Додіка SNSD є найбільшою партією в парламенті Республіки Сербської і у 2023 році, за офіційними даними, отримала з бюджету близько 1 мільйона євро.
На прохання прокоментувати рішення Шмідта Додік заявив, що не визнає його і "мені начхати".
Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.
Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.
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