Партии "подарестного" Додика заблокировали государственное финансирование
Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт объявил о замораживании бюджетного финансирования партии президента Республики Сербской Милорада Додика.
Его слова на пресс-конференции в Сараево цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
По словам Шмидта, его решением приостанавливается финансовая помощь Союза независимых социал-демократов (SNSD) – партии Республики Сербской, возглавляемой с Додиком.
"Я решил приостановить все выплаты из бюджетных средств на финансирование партий SNSD и "Единой Сербии", – заявил верховный представитель по БиГ, подчеркнув, что решение вступает в силу немедленно.
"Единая Сербия" – партия спикера парламента РС Ненада Стевандича, политического союзника Додика.
Законодательство БиГ предусматривает бюджетное финансирование для партий, пропорциональное их представительству в парламентах, для избирательных кампаний и других мероприятий.
Партия Додика SNSD является крупнейшей партией в парламенте Республики Сербской и в 2023 году, по официальным данным, получила из бюджета около 1 миллиона евро.
На просьбу прокомментировать решение Шмидта Додик заявил, что не признает его и "мне плевать".
Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.
Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии, после чего успел поехать в Россию и вернуться в РС.
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