Партии "подарестного" Додика заблокировали государственное финансирование

Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт объявил о замораживании бюджетного финансирования партии президента Республики Сербской Милорада Додика.

Его слова на пресс-конференции в Сараево цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Шмидта, его решением приостанавливается финансовая помощь Союза независимых социал-демократов (SNSD) – партии Республики Сербской, возглавляемой с Додиком.

"Я решил приостановить все выплаты из бюджетных средств на финансирование партий SNSD и "Единой Сербии", – заявил верховный представитель по БиГ, подчеркнув, что решение вступает в силу немедленно.

"Единая Сербия" – партия спикера парламента РС Ненада Стевандича, политического союзника Додика.

Законодательство БиГ предусматривает бюджетное финансирование для партий, пропорциональное их представительству в парламентах, для избирательных кампаний и других мероприятий.

Партия Додика SNSD является крупнейшей партией в парламенте Республики Сербской и в 2023 году, по официальным данным, получила из бюджета около 1 миллиона евро.

На просьбу прокомментировать решение Шмидта Додик заявил, что не признает его и "мне плевать".

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии, после чего успел поехать в Россию и вернуться в РС.

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