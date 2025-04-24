Гегсет: інформація про переобладнання кімнати в Пентагоні під гримерку – вигадка

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував інформацію в ЗМІ щодо того, що він начебто віддав розпорядження про переобладнання кімнати поруч із залом для брифінгів Пентагону під гримерку, яка може використовуватися для підготовки до телевізійних виступів.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Інформацію щодо рішення Гегсета переобладнати кімнати поруч із залом для брифінгів Пентагону під гримерку розповсюджували CBS News із посиланням на дані проінформованих співрозмовників.

У відповідь на такий матеріал очільник Пентагону заявив, що це "абсолютно вигадана історія".

"Жодних "наказів" і жодної "косметики" – але байдуже", – написав він.

Також Гегсет зазначив, що "краще б встановили автомати з тампонами в кожному чоловічому туалеті Міністерства оборони – ліві "новинні" ЗМІ були б у захваті".

До того, як стати міністром оборони, Гегсет був співведучим ранкового шоу "Fox & Friends Weekend" на каналі Fox News. З моменту свого призначення він пообіцяв зосередитися на покращенні бойових здібностей збройних сил та їхньої боєготовності.

Гегсет використовує пресцентр для своїх телевізійних виступів – зокрема, цього тижня на каналі Fox, де він звинуватив ЗМІ та колишніх співробітників Міністерства оборони у викритті того, що він надсилав конфіденційну інформацію про військові удари в чаті у Signal.

21 лютого Пентагон обмежив доступ до зали для брифінгів, заборонивши вхід журналістам, якщо там не виступають офіційні особи. Раніше преса могла користуватися цією залою – одним з небагатьох місць у захищеній будівлі, де можна підключитися до Wi-Fi – для підготовки матеріалів і зйомки репортажів.