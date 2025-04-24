Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал информацию в СМИ о том, что он якобы отдал распоряжение о переоборудовании комнаты рядом с залом для брифингов Пентагона под гримерку.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Информацию о решении Хегсета переоборудовать комнаты рядом с залом для брифингов Пентагона под гримерку распространяли CBS News со ссылкой на данные информированных собеседников.

В ответ на такой материал глава Пентагона заявил, что это "абсолютно вымышленная история".

"Никаких "приказов" и никакой "косметики" – но неважно", – написал он.

Также Гегсет отметил, что "лучше бы установили автоматы с тампонами в каждом мужском туалете Министерства обороны – левые „новостные" СМИ были бы в восторге".

До того, как стать министром обороны, Хегсет был соведущим утреннего шоу "Fox & Friends Weekend" на канале Fox News. С момента своего назначения он пообещал сосредоточиться на улучшении боевых способностей вооруженных сил и их боеготовности.

Хегсет использует пресс-центр для своих телевизионных выступлений – в частности, на этой неделе на канале Fox, где он обвинил СМИ и бывших сотрудников Министерства обороны в разоблачении того, что он посылал конфиденциальную информацию о военных ударах в чате в Signal.

21 февраля Пентагон ограничил доступ в зал для брифингов, запретив вход журналистам, если там не выступают официальные лица. Ранее пресса могла пользоваться этим залом – одним из немногих мест в защищенном здании, где можно подключиться к Wi-Fi – для подготовки материалов и съемки репортажей.