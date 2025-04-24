ЗМІ: онлайн-шахраї використовують смерть Папи Франциска для крадіжки грошей

Онлайн-шахраї використовують смерть Папи Римського Франциска в спробах вкрасти дані та ошукати людей на гроші.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в дослідженні компанії Check Point, проведеному фірмою з кібербезпеки і наданому Politico.

Check Point заявила, що виявила пости у соціальних мережах, зокрема Instagram і TikTok, в яких користувачів змушували перейти за посиланням.

В одному з таких дописів посиланням вело на фальшиву сторінку Google, яка рекламувала фейкові подарункові картки.

Реклама була покликана змусити людей заплатити гроші або надати конфіденційну інформацію.

В іншому дописі в TikTok стверджувалося, що новина про смерть Папи Римського була містифікацією, щоб стимулювати обмін інформацією в Інтернеті. Інші пости містили згенеровані штучним інтелектом зображення Папи Римського.

Такі кампанії часто виникають навколо великих новинних подій, коли хакери викликають цікавість і емоційну реакцію, намагаючись заманити користувачів, які нічого не підозрюють, на шахрайські сайти.

"Щоразу, коли відбувається велика новинна подія, ми бачимо різке зростання кількості шахрайств, покликаних використовувати інтерес громадськості", каже Рафа Лопес, інженер з безпеки компанії Check Point.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.

В Італії через смерть Франциска оголосили п'ятиденну жалобу.