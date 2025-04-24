СМИ: онлайн-мошенники используют смерть Папы Франциска для кражи денег

Онлайн-мошенники используют смерть Папы Римского Франциска в попытках украсть данные и обмануть людей на деньги.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в исследовании компании Check Point, проведенном фирмой по кибербезопасности и предоставленном Politico.

Check Point заявила, что обнаружила посты в социальных сетях, в частности Instagram и TikTok, в которых пользователей заставляли перейти по ссылке.

В одном из таких постов ссылка вела на фальшивую страницу Google, которая рекламировала фэковые подарочные карты.

Реклама была призвана заставить людей заплатить деньги или предоставить конфиденциальную информацию.

В другом посте в TikTok утверждалось, что новость о смерти Папы Римского была мистификацией, чтобы стимулировать обмен информацией в Интернете. Другие посты содержали сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Папы Римского.

Такие кампании часто возникают вокруг крупных новостных событий, когда хакеры вызывают интерес и эмоциональную реакцию, пытаясь заманить ничего не подозревающих пользователей на мошеннические сайты.

"Каждый раз, когда происходит крупное новостное событие, мы видим резкий рост количества мошенничеств, призванных использовать интерес общественности", говорит Рафа Лопес, инженер по безопасности компании Check Point.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

В Италии из-за смерти Франциска объявили пятидневный траур.