Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас виступила за реформу процедури розширення ЄС, аби він не "був заручниками" ситуацій, за яких одна держава може його блокувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас сказала в інтервʼю NewsMaker.

На думку топдипломатки ЄС, у питанні європейської інтеграції держав, зокрема і Молдови, "обидві сторони мають виконати свою "домашню роботу".

"Молдова має зробити свою домашню роботу, коли йдеться про реформи, які ви маєте проводити заради себе самої, а Європейський Союз має бути готовий прийняти вас, коли ви будете готові", – сказала вона.

"Це також вимагає перегляду наших процедур ухвалення рішень, оскільки ми не можемо бути заручниками таких ситуацій", – додала Каллас, маючи на увазі блокування Угорщиною прогресу в переговорах про вступ України в ЄС.

Вона також наголосила на ролі розширення ЄС у контексті обʼєднання Європейського континенту.

Нагадаємо, що ЄС ще у січні був готовий відкрити перший кластер у переговорах про вступ із Україною, але Угорщина заблокувала це рішення.

Будапешт пообіцяв блокувати подальше відкриття кластерів для України, поки не завершаться "консультації" з населенням щодо цього питання – на яких прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти членства України в ЄС.

За інформацією "ЄвроПравди", якщо Угорщина і далі блокуватиме відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова може зробити це раніше.