Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас выступила за реформу процедуры расширения ЕС, чтобы он не "был заложниками" ситуаций, при которых одно государство может его блокировать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас сказала в интервью NewsMaker.

По мнению топ-дипломата ЕС, в вопросе европейской интеграции государств, в том числе и Молдовы, "обе стороны должны выполнить свою „домашнюю работу".

"Молдова должна сделать свою домашнюю работу, когда речь идет о реформах, которые вы должны проводить ради себя самой, а Европейский Союз должен быть готов принять вас, когда вы будете готовы", – сказала она.

"Это также требует пересмотра наших процедур принятия решений, поскольку мы не можем быть заложниками таких ситуаций", – добавила Каллас, имея в виду блокирование Венгрией прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Она также отметила роль расширения ЕС в контексте объединения Европейского континента.

Напомним, что ЕС еще в январе был готов открыть первый кластер в переговорах о вступлении с Украиной, но Венгрия заблокировала это решение.

Будапешт пообещал блокировать дальнейшее открытие кластеров для Украины, пока не завершатся "консультации" с населением по этому вопросу – на которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против членства Украины в ЕС.

По информации "ЕвроПравды", если Венгрия и дальше будет блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова может сделать это раньше.