Рубио: США показали Украине и РФ финишную прямую к миру, теперь они должны сказать "да"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру, и как должна выглядеть финишная прямая, теперь обе стороны должны сказать "да".

Об этом он заявил во время встречи президента США и премьер-министра Норвегии в Овальном кабинете, его цитирует "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Рубио выступил с комментариями, когда Трамп попросил его рассказать о ситуации с переговорами.

"Прежде всего, нашим партнерам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно закончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед", – отметил Рубио.

Он добавил, что состоялось обсуждение этих идей.

"Вчера была хорошая встреча. На выходных состоятся хорошие встречи. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они (Украина и Россия. – Ред.) обе сказали "да", – продолжил глава Госдепа США.

Он также прокомментировал ракетный удар РФ по Киеву, назвав это напоминанием для всех, почему эту войну нужно закончить.

"Все должны благодарить президента (Трампа. – Ред.) за то, что он миротворец и пытается спасать жизни. Это то, что мы пытаемся сделать здесь", – продолжил Рубио.

В то же время он подчеркнул, что „это не наша война, мы ее не начинали, как вы знаете, но мы пытаемся положить конец смерти".

"Мы показали путь вперед. Мы видим финишную прямую, но попасть туда должны обе (страны. – Ред.)", – сказал Рубио.

Накануне президент США заявил, что "не удовлетворен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, и обратился к хозяину Кремля: "Владимир, остановись!"

Трамп также считает, что Россия уже сделала "достаточно большую уступку" в отношении "мирного урегулирования".