Французькі ЗМІ дізнались деталі про підлітка, що скоїв напад з ножем у школі

15-річний хлопець, що скоїв напад у старшій школі в Нанті, має значні психологічні проблеми.

Про це повідомляє Le Figaro на основі спілкування з джерелами у поліції, пише "Європейська правда".

Нападник навчається у 10 класі. Одноклассники розповіли про нього, що хлопець завжди був дивакуватим і замкненим, майже не мав друзів та час від часу озвучував якісь скандальні ідеї.

За короткий час перед нападом підліток розіслав листи деяким учням свого ліцею зі своєрідним маніфестом на більш як 10 сторінок, де висловлював обурення глобалізацією, "глобальним екоцидом" та створенням системи примусу.

Після нападу, під час якого він завдав ножових поранень у тому числі дівчині, в яку був закоханий, хлопця після огляду психіатра забрали до спеціалізованого медичного закладу замість в’язниці.

У поліції кажуть, що нападник явно не мав ісламістських мотивів, але можливо близький за поглядами до ультраправих – втім, наголошують, що поки нічого не доведено і слідство продовжує роботу.

Нагадаємо, напад стався 24 квітня. Внаслідок інциденту один старшокласник загинув, ще троє зазнали поранень. Нападника зупинили викладачі ще до прибуття поліції.

21 квітня поліція Парижа розпочала розслідування після знайденого в Соборі Паризької Богоматері листа з погрозою влаштувати теракт.