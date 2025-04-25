Французские СМИ узнали подробности о подростке, совершившем нападение с ножом в школе

15-летний парень, совершивший нападение в старшей школе в Нанте, имеет серьезные психологические проблемы.

Об этом сообщает Le Figaro на основе общения с источниками в полиции, пишет "Европейская правда".

Нападавший учится в 10 классе. Одноклассники рассказали о нем, что парень всегда был странным и замкнутым, почти не имел друзей и время от времени озвучивал какие-то скандальные идеи.

За короткое время перед нападением подросток разослал письма некоторым ученикам своего лицея со своеобразным манифестом на более чем 10 страницах, где выражал возмущение глобализацией, "глобальным экоцидом" и созданием системы принуждения.

После нападения, в ходе которого он нанес ножевые ранения, в том числе девушке, в которую был влюблен, парня после осмотра психиатра забрали в специализированное медицинское учреждение вместо следственного изолятора.

В полиции говорят, что нападавший явно не имел исламистских мотивов, но возможно близок по взглядам к ультраправым – впрочем, отмечают, что пока ничего не доказано и следствие продолжает работу.

Напомним, нападение произошло 24 апреля. В результате инцидента один старшеклассник погиб, еще трое получили ранения. Нападающего остановили учителя еще до прибытия полиции.

21 апреля полиция Парижа начала расследование после обнаружения в Соборе Парижской Богоматери письма с угрозой устроить теракт.