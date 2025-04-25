У Франції з'являться перші дитсадки "на свіжому повітрі", за прикладом Північної Європи

Французький Ліон може стати першим містом у Франції, де з’явиться можливість віддати дитину у дитсадок "на свіжому повітрі" – міська влада анонсувала відкриття перших таких закладів, створених за прикладом Північної Європи, вже цього року.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У мерії Ліона, де міським головою є представник "Зелених", анонсували відкриття до кінця року двох експериментальних "дитсадків на свіжому повітрі" за прикладом садочків у країнах Скандинавії – з міркувань, що це має бути корисно для здоров’я та загального розвитку дітей.

Дитсадочок хочуть розмістити в одному з міських парків, він зможе прийняти 20 вихованців.

Ідея полягає у тому, щоб діти увесь день проводили на свіжому повітрі – незалежно від погоди та пори року, за принципом, що "немає поганої погоди, є невідповідний одяг". Для прийому їжі та прихистку під час негоди чи спеки можна буде переміститись у легкі дерев’яні будиночки між деревами.

У мерії розраховують здобути певний досвід з роботою перших дитсадків, після чого таких закладів може з’явитись більше.

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