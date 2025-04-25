Во Франции появятся первые детские сады "на свежем воздухе", по примеру Северной Европы

Лион может стать первым городом во Франции, где появится возможность отдать ребенка в детский сад "на свежем воздухе" – городские власти анонсировали открытие первых таких заведений, созданных по примеру Северной Европы, уже в этом году.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В мэрии Лиона, где городским головой является представитель "Зеленых", анонсировали открытие до конца года двух экспериментальных "детских садов на свежем воздухе" по примеру садов в странах Скандинавии – из соображений, что это должно быть полезно для здоровья и общего развития детей.

Детский сад хотят разместить в одном из городских парков, он сможет принять 20 воспитанников.

Идея заключается в том, чтобы дети весь день проводили на свежем воздухе – независимо от погоды и времени года, по принципу, что "нет плохой погоды, есть неподходящая одежда". Для приема пищи и укрытия во время непогоды или жары можно будет переместиться в легкие деревянные домики между деревьями.

В мэрии рассчитывают получить определенный опыт работы первых детских садов, после чего таких заведений может появиться больше.

Напомним, в Испании правительство приняло постановление, обязывающее школьные столовые исключить выпечку и газированные напитки из детского меню и вместо этого обеспечивать сбалансированный рацион.

В школах Финляндии начали избавляться от обеденных подносов в экологических целях.