The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни

Україна в рамках мирних переговорів за участі США сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

Про це свідчать деталі нового переговорного документа із п’яти пунктів, які наводить видання The Telegraph, пише "Європейська правда".

Пункти перший і другий зосереджуються на тому, щоб будь-яка мирна угода була "заснована на міжнародному праві, а не на капітуляції", з конкретним застереженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Вони також наголошують на важливості чітких "гарантій безпеки" як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, за якою Україна поступиться територією Росії, навіть тимчасово.

Третій пункт є спробою відібрати контроль над переговорами у Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу.

Четвертий пункт є попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй можливість загрожувати не тільки Україні, але й союзникам у Чорному морі – Туреччині, Румунії та Болгарії.

П'ятий і останній пункт чітко зазначає, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності Збройних сил України або оборонної промисловості.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір". За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.

Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

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