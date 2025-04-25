У МЗС прокоментували майбутню присутність військових Сербії на параді в Москві

У Міністерстві закордонних справ прокоментували майбутню присутність сербських військових на параді очільника Кремля Владіміра Путіна з нагоди 9 травня.

Про це сказав речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що не передумав відвідувати парад очільника Кремля, а також розповів, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

На прохання "ЄвроПравди" прокоментувати це, Тихий заявив, що російські військові, які будуть марширувати по Красній площі 9 травня є "цілком вірогідно учасниками воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської агресії".

"Тобто будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть марширувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні", – наголосив речник МЗС.

Інформували, що Вучич поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.