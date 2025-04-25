В МИД прокомментировали предстоящее присутствие военных Сербии на параде в Москве

В Министерстве иностранных дел прокомментировали предстоящее присутствие сербских военных на параде главы Кремля Владимира Путина по случаю 9 мая.

Об этом сказал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий во время брифинга 25 апреля, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что не передумал посещать парад главы Кремля, а также рассказал, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице.

На просьбу "ЕвроПравды" прокомментировать это, Тихий заявил, что российские военные, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, являются "вполне вероятными участниками военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской агрессии".

"То есть любые иностранные военные, которые планируют участвовать в этом параде, должны осознавать, что они, вполне вероятно, будут маршировать бок о бок с людьми, которые совершали военные преступления в Украине", – подчеркнул спикер МИД.

Сообщалось, что Вучич поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных торжествах в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.