Трамп говорит, что Си звонил ему по поводу тарифов
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин звонил ему по поводу тарифов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Time, которое взяли 22 апреля и опубликовали 25 апреля.
Американский президент убежден в необходимости тарифов.
"Рынок облигаций нервничал, но я оставался спокойным", – сказал он и подчеркнул, что считал бы это „полной победой", если через год США все еще будут иметь тарифы до 50% на импорт из-за рубежа.
Он рассказал, что Си Цзиньпин звонил ему, и его администрация активно ведет переговоры с китайцами о заключении соглашения.
"Я не думаю, что это знак слабости с его стороны", – сказал Трамп об этом звонке и подчеркнул, что ожидает объявления полного списка соглашений в течение следующих трех-четырех недель.
Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.
А министр финансов Скотт Бессент заявлял, что высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем фактически заблокировали торговлю между странами.
СМИ сообщали, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.