ЗМІ: Трампа хочуть посадити не в перших рядах на похороні Папи

Президент США Дональд Трамп, який звик завжди бути в центрі уваги, може бути глибоко розчарований, коли побачить план розсадки на похороні Папи Римського Франциска.

Про це йдеться в публікації The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, цілком ймовірно, що американському президенту доведеться задовольнятися третім рядом у розсадці.

Ватикан ще не оприлюднив офіційних деталей, але видання орієнтувалось на розсадку на похороні останнього чинного Папи – Івана Павла II у 2005 році.

Тож, як припускає видання, іноземні високопосадовці будуть сидіти великим блоком по один бік труни Франциска, в той час як архієпископи, єпископи, патріархи і кардинали – сидітимуть навпроти них.

Зазвичай Святий Престол воліє надавати місця в першому ряду монаршим особам, які сповідують католицизм, зокрема Іспанії та Бельгії.

За ними йтимуть монарші особи, які не є католиками, такі як принц Уельський Вільям, який буде присутній на похороні від імені короля Чарльза III, а також король і королева Швеції та кронпринц і кронпринцеса Норвегії.

За ними сидітимуть світові лідери, глави держав та інші іноземні високопоставлені особи, включно з Трампом, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні і президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм – рідної країни Папи Франциска.

На похороні світові лідери будуть розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою – оскільки це була традиційна мова дипломатії, коли складалися протоколи.

Видання нагадує, що у 2022 році Трамп висміював тодішнього президента США Джо Байдена, який на похороні британської королеви Єлизавети II сидів у 14-му ряду, згідно з протоколом.

Трамп тоді казав, що це ознака зменшення ролі Америки на світовій арені, і наполягав на тому, що його посадили б набагато ближче, якби він був президентом.

Видання також пише, що ще одним цікавим аспектом похоронної церемонії є те, що Ватикан має дипломатичні відносини з такими країнами, як Росія та Іран, що може означати, що світові лідери, які зазвичай не зустрічаються, зіткнуться один з одним в Римі: або в ніч перед похороном, або під час похорону.

Зокрема, видання нагадує, що у 2005 році принц Чарльз сидів поруч з авторитарним правителем Зімбабве Робертом Мугабе.

На церемонію поховання Папи Франциска з'їдуться глави держав та високопосадовці з усього світу. Вона стане рідкісною нагодою для неформальних зустрічей між національними лідерами.

У середу Трамп заявив, що під час перебування в Римі він проведе "багато зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом в кулуарах похорону, оскільки команда президента США проводить переговори з Росією про майбутнє України.